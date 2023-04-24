鼓勵回收 紙包盒回贈一毫

【本報訊】港府擬引入紙包飲品盒生產者責任制計劃，要求飲品供應商回收及循環再造，並建議將每個盒最少回贈一毫，鼓勵大眾參與回收。環境保護署稱再草擬計劃的法律條文，期望今年內提交立法會審議。惟據指飲品供應業界仍未與該署就回收機制達成共識，而署方不打算另外諮詢公眾。

港人前年每日產生63公噸紙包飲品盒廢物，惟回收情況一直未如理想，本港唯一紙包盒回收廠「喵坊」曾透露去年每日只收到3公噸廢紙盒，變相不足5%回收率，未能用盡產能。喵坊被迫遷事件下，市民關注紙包盒回收，環境及生態局遂將紙包飲品盒與膠樽一起納入正籌備推展的生產者責任計劃，要求飲品供應商為這兩類飲品包裝日後的收集和回收負起環保責任，計劃今年內向立法會提交條例草案。

草案擬不另諮詢公眾 據指，政府為趕進度，不會再就紙包飲品盒生產者責任計劃諮詢公眾。環保署則指，已於去年就計劃規管框架進一步諮詢業界，現正就膠樽及紙包盒生產者責任計劃草擬法律條文，會盡快敲定運作細節，期望最快今年內將條例草案提交立法會審議。

至於回贈金額水平，環保署建議將膠樽和紙包盒的最低回贈金額定於每個容器一毫，但會保留彈性，供應商及註冊計劃營運者可向政府申請調整回贈水平，以提升回收率及達成法定回收目標。

另外，環保署指正處理紙包飲品盒回收處理服務的招標，合約將於7月開始為「綠在區區」社區回收設施收集到的紙包盒提供儲存及處理等服務。