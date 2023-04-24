近1/4青年貧困 團體促增福利支援

【本報訊】根據統計處2021年第一季的數字顯示，近四分之一青年人口在貧窮線以下；有調查指近八成青年雖然正申領專上教育學生資助及借貸計劃，但仍面對巨額生活開支，畢業亦要償還學債。

香港社區組織協會和新青權利關注會昨日與勞工及福利局副局長何啟明會面，以表達對現行福利政策未顧及基層貧窮青年的支援不足，並建議政府加強青年的福利支援。

倡大專生納綜援受惠對象 社協表示，本港於2021年第一季，有逾14.5萬名15至24歲青年生活在貧窮線以下，屬8年來新高，而該會於2021年的調查亦顯示，約79%人雖正申領學專上教育學生資助及借貸計劃，但仍需每年自行負擔逾3萬元學費及生活費，畢業亦要償還學債。團體認為在現行制度下，正接受專上教育的青年不被視為綜援計劃受助對象，未能領取相關補助金及特別津貼，亦不合資格領取在職家庭津貼。

團體又指，正接受專上教育的青年生活圈子不應局限於校園及課本，但在建立社交圈子時生活費用亦隨之增加，基層青年要壓縮生活開支、做兼職，可能的代價是放棄實習機會，亦因未能獲津貼而放棄參加一些活動，或窒礙他們的個人發展機會。

社協建議，政府應將專上院校學生納入綜援及職津受惠對象，確保他們基本生活受保障及可專注學業；並且將全日制專上教育學生納入職津受惠對象，提供津貼，以減少跨代貧窮危機。