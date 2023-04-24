禮物機每周「卡機」未改善

【本報訊】有效處理都市廚餘可直接減輕堆填區的固體廢物處理，不單止餐飲廚餘回收，政府正力推家居廚餘回收計劃，去年10月也開展為期18個月的公屋廚餘收集試驗計劃，惟計劃推出至今問題不斷，包括有住戶直指對推行計劃全不知情、批評使用廚餘機程序複雜、有異味傳出、回收廚餘的禮物機不時出現「卡機」情況等；廚餘處理的有機資源回收中心（O‧PARK）第三期的元朗選址觸礁，可能會削弱未來香港廚餘回收能力。

積分未能換禮物 市民感無奈 計劃推出初期，因使用廚餘機程序複雜，有街坊指「咁樣慢慢教教到幾時」、「冇嗰樣搞嗰樣」、「老人家轉個頭就唔識」。而今近半年，南區前區議員朱立威指有衞生問題之外，市民使用智能回收桶收集廚餘，可獲得「綠綠賞」積分獎賞換取禮物，惟禮物機基本上每星期都會出現「卡機」情況，問題至今未獲改善，導致不少街坊即使有一定分數，亦未能領取禮物。

另外，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有三成（即超過200萬）人口居住於公共屋邨，政府早前加強支援及資助私人住宅樓宇採用智能回收桶收集廚餘，預計未來廚餘處理需求大增，惟當局指早前建議在元朗石崗興建的O‧PARK3，研究結果指該幅土地並不適合發展及處理廚餘，亦可能削弱未來香港廚餘回收能力。