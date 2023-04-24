廚餘回收機衞生差 蟑螂出沒四圍爬

天氣變熱恐惹來更多蛇蟲鼠蟻 政府去年10月起開展為期18個月的公屋廚餘收集試驗計劃，包括在香港仔石排灣邨在內5個公共屋邨會進行先導計劃，共約30座樓宇安裝智能回收桶收集廚餘。本報當時已率先報道相關計劃宣傳不足，長者使用意欲低等。南區前區議員朱立威再指石排灣邨推動廚餘回收近半年，近日有不少街坊反映廚餘回收機不時壞機，再加上放在廚餘回收機旁邊的垃圾桶未及時清理，更有蟑螂出沒，衞生出現問題，擔憂天氣變熱時情況加劇，會惹來更多蛇蟲鼠蟻，已要求房屋署加密清潔。而環境保護署和房屋署回應本報查詢時，也承認早前有廚餘回收桶的頂蓋未能完全蓋上。

本報曾訪問石排灣邨居民關於公屋廚餘收集試驗計劃的看法，有長者認為使用麻煩，安排亦不方便他們，而今計劃推出半年，朱立威指廚餘回收的數量日漸增多，當局早前雖提供專屬膠桶供居民盛載廚餘，但長者仍因本身習慣而選擇用膠袋，再加上職員未及時清除該等膠袋，以及居民倒廚餘時，不小心把廚餘倒到廚餘機外，故令部分廚餘遺留在附近，令機內和周遭環境有不少蟑螂，更有蟑螂「明目張膽」爬上廚餘機顯示屏上，衞生情況欠佳。

在旁垃圾桶未有及時清理 廚餘不單止會引來蟑螂，更有可能會惹來老鼠覓食。朱立威指廚餘機運作多時，且經常出現故障，需暫停使用，而隨着天氣變熱、潮濕，他擔心引來更多蛇蟲鼠蟻，而若果房署未能及時清理存放膠袋的垃圾桶，相信會出現更嚴重的衞生問題。

針對當局會否加派人手清理，環保署回應指該署有向房屋署提供額外資源增聘人手，為所有參與計劃的公共屋邨加強清潔服務，包括維持智能回收桶及周邊環境衞生的清潔、更換滿載廚餘的內桶和將其妥善暫存在屋邨的指定位置（例如垃圾房），待環保署的承辦商每天到屋邨收集及送往廚餘處理設施作回收，又稱廚餘機所採用的智能回收桶均為密封式設計。

房屋署均承認石排灣邨屋邨辦事處曾接獲反映稱廚餘機的頂蓋未能完全關上，環保署也稱曾經有廚餘回收桶的頂蓋開位置未完全適當調校，因而產生罅隙漏出氣味，兩個部門均指相關問題已獲維修，但本月仍有街坊投訴指廚餘機附近及機內不時出現蟑螂。記者曾卓琳