香港電子書庫平台 免費翻譯助拓市場

明年4‧23定為「全民閱讀日」 隨着科技發展，愈來愈多人閱讀電子書，惟目前本港電子書的種類及數目未算豐富。由香港出版總會主辦的「出版3.0–香港智能電子書庫」計劃，其網上一站式服務平台趁昨日「世界閱讀日」正式開放登記，出版業界登記後可免費使用，將紙本中文出版物迅速翻譯成英文，同時可轉換成中英文電子書，以及粵語、普通話、英語「有聲書」，協助拓闊市場；讀者登記後可試聽及試讀部分本地電子書。另於明年起，4月23日亦定為「香港全民閱讀日」，推動閱讀風氣。

「出版3.0–香港智能電子書庫」於上周三舉行業界分享會，逾40間本地出版社代表出席，主辦單位和參與者就轉換平台的技術應用和操作等作深入交流，業界反應正面，認為藉着人工智能系統可減省部分翻譯及轉換成本和時間，助作品更快地推出到不同地域市場。香港出版總會會長兼「出版3.0」項目籌委會主席李家駒鼓勵本港業界捉緊機遇，利用前沿科技加快轉型步伐。

可轉換成「有聲書」 主辦單位在開發轉換平台初期已收集了一系列本地著作，並將部分經轉換的電子書及「有聲書」上載至計劃網站，讀者昨起可免費試聽試讀。主辦單位期望招募更多出版社和作家參加，轉換其中文著作及上載書目簡介與可供免費試聽、試讀的部分到計劃網站，並提名合適的書目參選「香港智能電子書庫」。

書庫的首階段招募期由昨起至6月30日，合乎資格的5類中文電子書，包括文學小說、心靈勵志、醫療保健、商管財經及歷史傳記，通過評審後將入選「香港智能電子書庫」。名單除會在今年香港書展期間向外公布外，也會隨「出版3.0」於下半年在本地及境外市場推廣，讓更多機構及讀者選購有關電子書及「有聲書」。

此外，康樂及文化事務署香港公共圖書館昨在香港中央圖書館舉辦「2023年『4‧23世界閱讀日：悅閱嘉年華』暨『4‧23世界閱讀日創作比賽頒獎禮』」文化體育及旅遊局局長楊潤雄在頒獎禮致詞時稱，明年起，4月23日訂為「香港全民閱讀日」，香港公共圖書館將舉辦不同形式的全港性大型閱讀活動，包括舉辦作家及名人閱讀分享會或閱讀推廣、透過舉辦主題活動及推介書籍營造閱讀氛圍。此外，由小型活動車設計而成的「『喜』動圖書館」會到訪不同社區，舉行專題書籍展覽，透過電子閱讀體驗推廣電子閱讀。