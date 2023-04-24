五一假期 安排旅客分散用膳

【本報訊】疫後首個內地五一長假期將至，旅遊業預計將有60萬名旅客訪港，回復疫前逾一半。旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日於尖沙咀星光大道活動上表示，預計今年五一將繼續以自由行旅客為主，達80%，旅行團則佔小量。旅議會已與業界協調，盡量安排旅客在不同地區用膳，並實行預約制度，減少個別地區有大批旅客聚集。

星光大道表演街舞 楊淑芬提到，旅遊業的接待能力仍未回復，人手依然不足，飛機航班量亦短缺，限制內地旅客來港的人數，但現時繼續準備，將與多個政府部門去協調，期望能提供最佳服務予旅客。

要吸引旅客，當然要有噱頭招徠，昨日一眾年輕舞者踏上尖沙咀「星光大道」，參與霹靂舞巡遊，表演單手倒立等高難度街舞動作，以及以勁歌熱舞炒熱現場氣氛，令煙霧瀰漫的維港展現星光。巡遊以嶄新編曲及霹靂舞等元素，全新演繹4位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的名作，舞動海濱向他們致敬。

協辦的4個歌影迷會成員亦參與巡遊，他們悉心打扮，復刻巨星的經典造型，尤其向「百變天后」梅艷芳致敬，如梅艷芳在其電影代表作《胭脂扣》的典雅旗袍、歌曲《烈燄紅唇》的前衞打扮，還有最後一次演唱會、獻唱最後一曲《夕陽之歌》時身穿婚紗等，令整個巡遊「聲影」俱備。