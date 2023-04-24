渠署申撥10億改善北區排水

【本報訊】在全球氣候變化影響，本港受極端天氣影響的日子愈來愈多，尤其在風季雨季，打風落雨令居住在低窪及河道旁的居民受水浸影響，甚至生命財產受到威脅。為改善北區的雨水排放系統，渠務署正準備向立法會申撥10億元以進行相關工程。

根據渠務署向立法會提交的文件提及，北區雨水排放系統已建造多時，但受持續土地發展和氣候變化影響，現時崗下及沙頭角市、石橋頭、坑頭、啓芳園、古洞路及天平山村的水浸風險有所上升，尤其在極端天氣下，水浸情況會較嚴重，例如沙頭角市在2018年超強颱風「山竹」吹襲下，發生了嚴重水浸，影響居民日常的生活。

建地下雨水池泵房 因此，渠務署計劃向立法會申請撥款10.377億元，以進行北區雨水排放系統改善工程，旨在提升崗下及沙頭角市、石橋頭、坑頭、啟芳園、古洞路及天平山村的排洪能力，以減低上述地區的水浸風險；工程範圍包括在崗下及沙頭角市，興建一所容量約一萬立方米的地下雨水蓄洪池和雨水泵房，並在石橋頭建造長約60米排水道和長約130米的防洪牆，以及在坑頭建造雨水渠等。

以天然物料造渠面 文件亦提及，當局除了改善排洪能力外，亦會盡量使用天然物料建造渠面，引入水道植物和生態元素，改善景觀。立法會發展事務委員會將於明天（25日）進行相關討論。