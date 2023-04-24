租管逾年監管無方 劏房戶矇查查被劏

團體斥港府欠宣傳 業主濫收水電費 劏房租管條例實施一年有多，惟早前港府數據顯示全港各區劏房租金仍然高企，甚至仍有大量劏房業主疑未依法向差餉物業估價署申報，條例成效成疑。有團體近月就該條例內容向劏房戶進行調查，結果發現近半劏房戶不清楚內容，更有逾一半人根本不清楚業主不能亂收濫收水電費。團體直斥港府宣傳教育不足，令居民權益受損。

葵涌劏房居民大聯盟在今年3至4月訪問了106位住在葵涌區內不適切居所的居民，發現有多達45%的受訪居民不知道有劏房租管條例，更有達57%居民不知條例內設有不允許業主濫收水電費的條文。團體又發現，受訪居民平均水費貴普通家庭一倍，電費亦平均較常高19%，其中收費最高的一個5人家庭，水費及電費分別達800元及1,373元，比一般家庭貴1.2倍及4.5倍。

劏房水電收費模式不一亦是最常見情況，調查發現有75%受訪者不知道4個月內首12立方米的用水量是不收費。另外，電力公司及水務署協助劏房戶安裝獨立水電錶計劃已推出超過3年，惟已安裝獨立水電錶的住戶均不超過10%；甚至有高達85%居民不知水務署可協助安裝獨立水錶。

住戶經濟拮据阻子女學習 葵涌街坊胡女士表示，現時業主收水費模式是以半年結算一次水費，而半年水費竟達5,000多元，濫收水費情況嚴重。她稱並不知道現行的租務管制內容，直言若然沒有機構提供資訊的話，她只能夠繼續被業主濫收，未能維護自己的權利。街坊陳先生指，租金加上水電費已佔其收入超過一半，經濟拮据令孩子失去不少學習機會。

倡設恒常能源津貼增巡查 大聯盟批評，港府試圖由根源解決劏房戶能源問題的成效參差，且濫收水電費仍是市場常態，質疑條例保障成效存疑。大聯盟建議港府增設恒常的能源津貼，同時要加強巡查，嚴打濫收水電費，並加強教育讓劏房戶了解自身權益。