50九巴站增設藍牙裝置 助尋走失長者

【本報訊】為協助尋回「蕩失路」的腦退化症長者，九巴與關注團體去年起，在5個大型巴士站加裝藍牙定位裝置，當有患者走失路經時，實時追蹤其身上的特定追蹤設備。為擴闊覆蓋範圍，九巴50個巴士站將增設同類裝置，預計最快下月內完成安裝。負責團體分享成功經驗指，去年試過有患者走失，結果憑定位裝置偵測到的14個信號，發現他在屯門市中心總站流連，成功將他尋回。

帶鎖匙扣拐杖偵測信號 由賽馬會耆智園「友里蹤迹」社區計劃開發的定位裝置，採用眾包（crowdsourcing）及藍牙技術，適用於本港人口密度高的地方。科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸介紹，患者外出只需攜帶輕便裝置，例如鎖匙扣、拐杖支撐架及卡片等，當家屬報失後，患者若途經定位裝置，或附近有市民手機已安裝相關程式，即可偵測其藍牙信號，並隨即通知家屬實時位置。耆智園總監郭志銳分享，計劃目前已有逾3,000人申請攜帶電子裝置，而相關手機程式下載人數超過4萬人，較去年約2.5萬人增長六成。他指，計劃能否迅速掌握走失長者的位置，關鍵是接收器的數量和密度，連同是次九巴50個車站加裝定位裝置，相信定位將更精準。

設備置車站員工休息室 九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕稱，九巴現時有逾230個巴士總站，而是次揀選的50個車站均屬人流暢旺的據點，遍布港九新界，包括多條隧道轉車站，可為長者建立保護網。他又指，藍牙定位裝置設置於各車站的員工休息室，好處是走失患者未必會乘搭巴士，單是路過已可偵測其行蹤。