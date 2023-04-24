8字車牌大熱 「KP 888」10.5萬成交

【本報訊】運輸署昨舉行新一輪傳統車牌拍賣，全日拍賣的340個車牌中，278個獲車主收歸己有，另53個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。是次拍賣「上半場」偏淡靜，上午叫價的車牌最多僅以萬餘元成交。不過，下午戰況逐趨激烈，多個車主不惜重本投得心頭好。

「KB 8888」9.9萬售出 其中，一如過往象徵發財好運的8字車牌再次以高價成交，全日最高價是「KP 888」，售10.5萬元；「KB 8888」以9.9萬元成交，位列次席。

下午多個大熱車牌同樣以高價成交，全場唯一一個「單冧巴」的車牌「UV 6」，以9.7萬元成交；至於「3條7」向來被視之為幸運號碼，猶如在賭場老虎機中了頭獎，「JS 777」則以8.9萬元出售；「CU 16」則售6萬元。

運輸署表示，是次拍賣總款項高達205.5萬元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。運輸署提醒買家，經拍賣分配的車輛登記號碼，只准用於其名下登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。