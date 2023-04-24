九龍中居民未受惠過海東鐵

【本報訊】東鐵綫過海段通車將近一周年。有關注團體調查發現，通車以來，九龍中部整體過海交通服務未見有大改善，事因是行經紅磡過海隧道的巴士大幅削減班次及缺乏整全規劃，令不鄰近鐵路線的居民出行感到不便，盼當局正視問題，改善「點對點」的交通服務。

不滿大削紅隧過海巴士線 交通規劃發展聯席研究團隊昨發表《九龍中部過海交通習慣研究》研究報告。報告於去年5月初訪問逾1,800名九龍城區及黃大仙區居民，初步結果顯示，逾80%受訪者不認同東鐵綫過海段足以改善當區過海交通。

團隊指，九龍中近110萬人口中，超過50萬人並非在鐵路服務範圍附近居住，故平常出入極依賴巴士。單以人口近11萬的慈雲山為例，由於同時缺乏直達隧巴及鐵路服務，受訪居民由中、上環返回慈雲山平均需時接近70分鐘，遠超於全港平均水平47分鐘。

研究報告提出多項建議，包括促請運輸署及巴士公司按潛在交通需求及規劃建議，開辦新「點對點」隧巴路線，以彌補大幅削減隧巴服務對未能受惠於新鐵路通車的市民所帶來的不便。

報告亦建議港府提升公共交通規劃的公眾參與，特別是在制訂「巴士路線計劃」中加入直接公眾參與；建議進一步檢討增減巴士服務班次門檻，同時設立削減幅度上限及調整班次適應期，盡可能降低對市民的影響。