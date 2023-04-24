港府拒答高鐵停運補貼金額

【本報訊】新冠疫情肆虐本港3年，2018年9月才正式通車的廣深港高鐵香港段，則因應疫情而由2020年1月30日起停運，直至今年1月14日始分階段恢復載客。有立法會議員在立法會財務委員會審核開支預算中，詢問當局高鐵在停運期間的營運成本，港府補貼金額，當局並無透露實際金額；而高鐵今年2月載客量，已恢復至停運前的約80%，惟僅及高峰期約40%。

指港鐵無備存開支數字 高鐵香港段暫停服務期間，嚴重影響票務收入。有議員問及其停運期間的虧損金額及營運開支，當局指，港鐵要繼續承擔停運期間的日常管理、保養等開支，以維持鐵路狀況，港鐵沒有備存高鐵財政開支或營運成本的分項數字。

至於港府是否需要就停運補貼，當局指按九鐵與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》中的「乘客量上下限機制」，當高鐵每年實際乘客量與預期乘客量的偏差在15%以上，九鐵和港鐵會就有關偏差攤分收益或分擔風險。九鐵已在服務暫停期間按機制承擔部分風險，但當局未能進一步透露《服務經營權補充協議》下屬商業敏感資料的財務安排詳情。

議員關心高鐵在復航後的載客量，以至會否就短途服務「城際化」，讓乘客「有車即上」，不指定期乘車班次，便利市民出行。當局會與港鐵及內地相關單位探討各項改善措施，包括「地鐵化」的安排等，以進一步便利乘客出行。

載客量方面，高鐵因疫情而停運前，每天共有66對短途列車及17對長途列車，復航後班次為每日82對。2020年1月的乘客人數約97.58萬人，而今年2月的乘客量約78.73萬人，相當於疫情前約80%。若對比疫情前高峰期，2018年12月逾181.6萬人，現時的載客量僅為當時的約43%。