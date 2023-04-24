學者：僅八達通乘車領補貼 電子支付難拓展

其他平台未納時間表 窒礙智慧城市 港府自2019年推出公共交通費用補貼計劃，減輕市民乘搭公共交通工具出行時的負擔。多名立法會議員在早前的立法會財務委員會審核開支預算中，就補貼計劃質詢當局，揭示計劃近年補貼金額愈來愈大，當中高峰期2021年涉逾37億元公帑，隨着社會復常，2023至24年度相關開支預計逾42億元。另外，現時有不同電子支付方式繳付公交費，但目前僅使用八達通付款的乘客可獲補貼，當局至今未能提出將其他電子支付系統納入補貼的時間表，被質疑未能與時並進。

前年每人平均補貼$103 按港府數據，補貼計劃每年補貼金額由最初的18.74億元，上升至去年的28.37億元，而自從2021年放寬領取補貼門檻及上限後，該年補貼金額高達37.09億元，平均每月受惠人數接近300萬人，每人平均補貼金額為103元。相關特別措施暫定延續至今年10月底，港府就預期2023至24年度的總開支逾42.4億元，創下該計劃實施以來的新高。

補貼計劃下，每月發放的補貼市民必須在3個月內領取，當局指平均有超過85%的受惠人在3個月內領取。但有市民逾期未領補貼，當中2020年共有37.1萬人未領，涉及1,750萬元。八達通公司會將逾期未領取的補貼退還給港府。

除補貼市民的公交費支出外，港府需就該計劃每年度支付八達通公司服務費，2021至22年度就涉及約2,660萬元，而當局本身就補貼計劃的行政費用，每年數以千萬元計，2022至23年度就為3,820萬元。當局稱盡力減少行政費用，相關開支相當於每年補貼金額的約1%。

現時電子支付通行，除八達通外，香港支付寶亦早於2021年1月起啟動二維碼乘車服務，乘客可利用相關手機應用程式直接開啟二維碼掃碼乘搭港鐵。專營巴士亦接納多種電子支付工具，包括手機支付及信用卡等。議員關注現時補貼計劃何時納入其他電子支付平台，港府回覆指目前僅可透過八達通乘車領取補貼，又指目前正研究如何加快適用的電子支付系統逐步納入補貼計劃，並沒有提出相關時間表。

引進工具鼓勵市民使用 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，太倚賴單一電子支付工具，不利於本港發展及鼓勵多元化電子支付的方向，也會予人一種未能與時並進的觀感。他指，一旦相關電子支付系統故障，受影響市民數量相當龐大，港府應思考及改進相關計劃，讓電子支付百花齊放，只有納入更多工具進補貼計劃內，市民才會使用不同付費工具。

政府自2019年推出補貼計劃後，每年開支龐大，當中2021年涉資逾37億元。 公共交通費用補貼發放概況