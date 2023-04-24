幸存鴿有翼難飛 不能覓食難自理

【本報訊】景林邨虐鴿事件持續發生，由民間自發組織的救援平台「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，有野鴿遭拗斷雙腳，有些雙翼、尾毛被剪毛等，甚至有熱心市民曾目睹有人企圖活捉野鴿做大餐，險淪為盤中飧。儘管部分受傷野鴿獲救後得以保命，但部分野鴿無法痊愈，雙腳不能如常屈曲，喪失飛行或步行能力，而不能覓食，未能放歸自然。

部門亂放鼠藥害死鴿 就本報記者在景林邨發現有白鴿羽毛掉落在地上，Gian分析，「通常同一時間甩兩條羽毛是比較少（發生），自然脫落是逐條逐條脫落」，但是否涉及例如拔毛等的人為因素，仍有待調查核實。她舉例，元朗輕鐵站曾發現有野鴿雙腳折斷，經閉路電視片段發現牠是被輕鐵意外輾斷，非有人蓄意所傷。

Gian續分享，過去3年疫情期間，整體虐鴿個案宗數呈上升，有人以鐵枝、石頭等投擲雀鳥，用木棍打牠們，甚至話「踩扁佢」。儘管近期虐鴿個案數量已回落，惟不少野鴿仍不尋常死亡。例如政府部門擺放的老鼠藥，無妥善放置於毒餌盒內，令野鴿誤食而死，「以往一兩星期可能得一兩隻死鴿，依家一日可能執5、6隻」。

據漁護署3年前調查估算，本港約有1.7萬隻野鴿。Gian重申，野鴿並非「害蟲」，只是一種流浪動物，與流浪貓、狗無異，理應享有其生存權利，「就算唔鍾意野鴿，都唔好傷害佢哋」，冀熱心市民繼續為牠們發聲。