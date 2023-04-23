狗公園設計欠妥 康文署好心靠害

「怎樣衡量一個社會，視乎這個社會的人怎樣看待動物」，印度聖雄甘地嘅名言，經常畀人引用。喺香港，港人愛護動物嘅意識肯定唔夠，呢，今年2月油麻地有店舖被揭賣貓肉，而漁護署5年收4宗投訴僅一宗成功檢控；近年移民急升，唔少人就將「寵物」隨意丟棄；至於殘忍虐待毒殺貓狗，更時有所聞，執法人員鮮有破案。所以話，要將人與動物嘅關係，提升至一個民族嘅文明道德層次，香港仍然遙不可及！

嗱，退而求其次，希望文明都市人都能愛護動物，香港，有吖！聽過「狗公園」未？聽過聽過！今日功夫茶就介紹康文署轄下嘅紅磡紅菱街寵物公園畀大家認識；話說呢個公園可算是能滿足區內愛狗人士遛狗嘅主要場地，試想想，食飽飯後帶埋毛孩一起散步，享受市區難得嘅自由閒適一刻，樂何如之，係幾咁寫意開心！

之但係，原來呢個寵物公園竟然危機四伏，分分鐘成為愛犬嘅死亡陷阱！該區用家試過先發現呢個狗公園一步一驚心，該公園嘅圍欄設計、設施，甚至公園外嘅交通狀況都惹狗主詬病。嗱！平日交託外傭放狗嘅尤小姐，早前忽然接到外傭緊急來電，指愛犬突然跳上花槽繼而竄出馬路，嚇到外傭鼻哥窿都冇肉，拔足狂奔想截回不果，發晒茅遍尋不獲，幸好隻毛孩醒目，有驚無險，總算認得路自行歸家！

點解隻狗狗咁易就衝出圍欄？唔通識輕功？非也，原來衰在設計上，原本逾1.1米高嘅圍欄高度足以防止狗隻往上跳而走佬，可是跟公園花槽接壤嘅圍欄部分有漏洞，狗隻只要跳上約70厘米高嘅花槽矮牆，就可接力一躍而過只得40厘米高嘅圍欄，「1.1米高圍欄」就等同虛設！阿哥，講得俗啲，即係太監上青樓，冇L用囉！

仲有，紅菱街狗公園外更係潛藏殺機！呢，上月17日，陳先生牽着兩頭愛犬離開，豈料過馬路時，其中一隻愛犬「咖啡妹」發現公園外出現另一隻狗，忽然掙脫狗帶直奔對面行人路，結果被疾駛而至嘅車輛當場撞斃！陳先生承認自己難辭疏忽之責，之不過，條馬路係單線單程，夜晚常有的士、客貨車逆線行車，附近又無「快相機」，變成無王管！

嗱！康文署回覆本報查詢，又係一輪官腔，廢噏無謂。其實，當務之急就係完善園內設施，拆花槽，改善圍欄，不妨再加高些；至於運輸署更加要豎立警示牌，提醒車主附近有狗公園要慢駛，甚至限車速及安裝快相機、智慧燈柱諸如此類！咪郁吓就話「條件限制」，喂！香港不是要打造「智慧城市」嗎？連個狗公園都搞到甩甩漏漏，淪為「狗殺手」陷阱，官僚有冇審度時宜，慮定而動，狗狗的命也是命！唔該咪好心靠害啦！