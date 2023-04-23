胎死腹中悲莫名 公院亂象添一筆

本港公營醫療系統亂象叢生早就不令人意外，多麼匪夷所思的醫療事故也會發生。然而，一個小生命即將到來，卻疑因公院醫生一時疏忽，沒有評估產婦子宮情況及拒絕催生，轉眼間胎死腹中，還是令人悲憤萬分。院方事後一味推說已跟足程序，言下之意並無責任。一條小生命不明不白夭折，叫父母情何以堪！

33歲的林太預產期為4月16日，4月14日清晨「見紅」，丈夫於當日中午將她送往瑪嘉烈醫院待產。醫生指林太各項指數正常，並無高血壓亦不屬高齡產婦，而且曾有順產兩胎經驗，判斷為低風險，安排入住產前病房，着她正式作動才通知護士推到產房分娩。豈料到了翌日，有助產士來聽胎兒心跳，竟驚覺心跳停頓，隨即召喚醫生檢查，最終來了5、6名醫生，換了4、5部儀器，均證實胎死腹中。

此事對夫婦二人打擊極大，林太更是終日以淚洗面，精神崩潰。誠然，為人父母滿心歡喜等待兒子降臨，來到醫院待產以為萬無一失，卻以痛失胎兒告終，再堅強的人也承受不了。林先生向本報哭訴，當時有醫護人員指太太子宮空間太小，他們曾要求醫生催生及開刀，卻因催生指引必須為滿41周後的胎兒，太太並非高風險產婦加上屬第三胎而被拒絕。事後與醫院相關人士開會，醫生亦承認沒有為林太檢查及評估子宮情況，林先生懷疑醫生過於大安旨意，導致悲劇發生，要求醫管局徹查及道歉，不希望再有不幸歷史重演。

無可否認，院方表面的確跟足程序指引，林太亦的確不屬於高風險產婦；但實際上，所有分娩都存在一定程度的風險，對產婦又好，對胎兒也罷，醫生的檢查是否細心足夠，至關重要。如今客觀的事實就是，在院方口口聲聲低風險的情況下，最壞的胎死腹中情況卻真實發生，林先生懷疑醫生疏忽，絕對合情合理。試想想，要是醫護人員肯多做一步，不是一味按指引拒絕催生，不幸的事或許可以避免。

這些年，公院醫療事故層出不窮，斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針輪番上演，病人不是被醫殘就是一命嗚呼，早前更發生女病人輪候逾12小時後，死於急症室殘廁內的「等到死」慘劇，益發令人對公院亂象深惡痛絕。每有全城關注的事故發生，醫管局都擺出有錯必改狀，但更荒誕的亂象還是不絕如縷地上演，證明一切都是走過場，從來沒有吸取教訓。可以斷言，今次的胎死腹中慘劇，院方必然又是口說遺憾，實則不了了之，遑論釐清責任。

說來實在可悲，公營醫療質素每況愈下，早就由回歸前有口皆碑，淪為回歸後「有口皆悲」，以致有「一隻腳踏入公院，另一隻腳踏入鬼門關」之嘲。現在不僅病人擔心在公院「等到死」，產婦同樣提心吊膽，最怕踏入鬼門關的不是自己，而是自己的骨肉，那才是比切膚更刻骨銘心的痛。說到底，人手不足不是所有問題的擋箭牌，醫護人員更需捫心自問，醫者父母心是否早已失去了？