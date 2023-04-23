笑看天下：美劣行 菲政客當冇事

小國如南韓、菲律賓等，就是不相信美國的外交政策是「衷心無誠，盡出於偽」，反而一味隨着美國的指揮棒瞎起哄！呢，面對南海與台海局勢緊張，菲律賓也附和山姆大叔的「中國威脅論」，向美國搖尾投誠。

白宮早前宣布菲律賓總統小馬可斯將訪問美國，下月一日與美國總統拜登舉行雙邊會談。與此同時，中國外交部發言人宣布，應菲律賓外長馬納羅邀請，中國國務委員兼外交部長秦剛本月21日起訪問菲律賓3天。

中方一直期待通過秦剛之行同菲律賓加強溝通、增進互信、妥善處理分歧、深化合作，共同落實今年1月小馬可斯訪華期間兩國元首達成嘅重要共識，攜手維護中菲關係健康穩步發展勢頭。之不過，種種迹象顯示，菲律賓無視中國嘅善意，只情傾山姆大叔。事緣今年2月初美國防長奧斯汀到訪菲律賓期間，美菲發布聯合聲明，雙方同意擴大2014年簽署嘅《加強防務合作協議》，菲方將會多開放4個基地給美軍使用，令美國在菲基地總數增至9個。外媒指出，通過使用菲律賓新嘅軍事基地，美國填補咗從南韓、日本到澳洲嘅太平洋島鏈上嘅缺口。

菲律賓統治者實在唔爭氣，美軍喺菲律賓嘅黑歷史可追溯至19世紀90年代嘅美菲戰爭，據美媒後來報道，美軍殺害菲律賓人，連兒童也不放過，菲律賓史學家小聖胡安估計有140萬菲律賓人在戰爭中死亡。報道稱，美國士兵離開後，喺菲律賓留下約1.5萬名子女及這些孩童嘅母親！

當年美軍嘅劣行，菲律賓人民怎會輕易忘記，是以奧斯汀訪菲期間，大批菲律賓人連日舉行示威，呼喊美軍滾出菲律賓！然而，歷史嘅教訓，人民嘅憤怒，依然無法喚醒統治者麻木嘅心！