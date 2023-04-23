仗義執言：堵塞漏洞保障供電安全

日前港島區發生大面積停電，市面漆黑一片，連街燈和交通燈都熄滅，部分人更被困電梯內，場面混亂，電力在接近一小時後始恢復正常。這是繼去年6月以來第二次大規模停電，政府及電力公司須嚴肅跟進。

據了解，是次事故與誤將後備電纜通電有關，港燈其後亦提到初步調查結果，然而仍充滿疑團。據稱涉事電纜早年已變為「後備」，惟現場並無標示，當日使用的電路圖亦無有關紀錄，調試程序自然亦沒有涵蓋關於這條電纜的處理方法，檔案及電路圖遲遲沒有更新，實在令人費解。而現場工程人員使用舊有資料，導致錯誤接駁後備電纜，屬低級錯誤，實在不能接受。

更諷刺的是，根據利潤管制協議，港燈因48分鐘後全面恢復供電，「補救有功」而可獲獎勵。早前兩電根據協議申請大幅加電費，不顧疫情對市民的影響，賺盡8%准許利潤，這樣穩賺的安排已是離譜。而賞罰機制列明平均電網供電復電時間在65分鐘或以下，可額外獲得0.015%准許利潤獎勵，如港燈獲獎勵，估算達553.9萬元，可見協議存在漏洞。政府就事件建議港燈把額外利潤回饋市民，並將在協議作中期檢討時提出修訂賞罰機制，惟任何改動需得到兩電同意，兩電肯作多少讓步仍得走着瞧。

擁有穩健可靠的供電網絡，是本港作為國際都會的重要基建之一，港燈須深入調查事件，並盡快檢視維修保養程序是否出現漏洞，杜絕同類事件發生，保證供電安全可靠。另外，鑑於內地電網發展漸趨完善，長遠而言政府可與大灣區、南方電網相協調，研究加入大灣區電網，確保穩定的綠色能源長期供港，同時減緩本港電費加幅，惠及市民。