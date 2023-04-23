激濁揚清：泡菜總統不懂台灣問題

南韓總統尹錫悅接受訪問稱，台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像兩韓之間的問題一樣，其涉及範圍已超出本地區，應將其視為全球性問題。尹錫悅根本不懂台灣問題，即使當上了總統，其檢察官視野還是局限於檢察廳，難登國際大場面。

任何人以台灣問題與南北韓之間的情況作相提並論，均凸顯他的無知。如硬要比喻，台灣之於中國，充其量只是濟州島之於南韓。如果濟州島一眾地方官員執意倚美謀獨，任何有為的國家領導層都不會放着不管，說不定再上演一趟「四三事件」也有可能。惟買了美國怕，恍如被戳中了「搵食穴」者，或會對於有「自治道」欲脫離南韓，搞起獨立，採取睜一眼、閉一眼態度亦不足為奇。

南北韓在聯合國各自擁有成員國身份，大韓民國與朝鮮民主主義人民共和國之間，並不存在誰是誰之省份的關係，台灣或濟州島在聯合國有沒有成員國身份呢？台灣問題當然不單純，因為有老美在背後煽風點火，將之綑綁到所謂區內安全議題上，令日本、南韓等信以為真，於是塘邊鶴也來受訪瞎說一番。早幾年加州曾閙獨立運動，倘若俄羅斯攙一腳，以華府處理台灣的方式，對加州照辦煮碗，看看老美的反應會如何，看看還有沒有泡菜人竟錯得以為加州在聯合國也有地位。

正如中國外交部指「台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」，外人的確無資格就台灣問題發表意見，尤其是對國際拆局認識不深，對美國敢罵又不敢認之流，倘還大發偉論，實在令人遺憾。報道指南韓外交部就中方評論尹錫悅涉台發言召見中國大使，除非是請他來為其惡補國際關係，否則這等召見只有擺款，不見得有任何建設性。