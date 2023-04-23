橫眉冷看：美元缺口愈撕愈開

一直盛傳，美國政治是由財閥主導，大老們躲在幕後操控經濟、欽點總統，國家所有重要決策，都有他們的手影。美國總統表面上是由全民選出，實際上是財閥在背後操弄，他們兩面下注，民主、共和兩黨候選人，全是自己屬意的人選，無論由誰勝出，結果也是一樣。偶爾遇上哪一任總統不聽話，不甘心任由擺布，他可能便要付出生命作代價。美國前總統甘迺迪就是典型例子，他的行刺案，看來永遠也找不出真相，因為要將他致死的人，很可能是美國最有權勢的人，這群人做事，向來是「和尚打傘，無法無天」。

美國的幕後玩家苦心經營，花了超過一個世紀的努力，就是要建立美元霸權，讓一眾銀行家單憑印鈔，便可以創造無限財富。甘迺迪為何要死？據說是因為他反對美國的印鈔模式，想重新推行「金本位」制。此舉恰恰撼動了財閥的命根，破壞他們的千秋好夢，結果自然要被「公開處死」！

甘迺迪之後的美國總統，都肩負「神聖」使命，必須力保美元霸權，美國的印鈔機制不能動，國際貿易以美元結算的傳統，也不能改變。直至現任總統拜登上場前，美元的地位一直十分堅牢，但踏入2022年之後，這樣的好日子恐怕已經到頭了。

如今，在中國主導之下，全球多國開始實施「去美元」化。整個過程是由中國與俄羅斯先行，法國、沙特阿位伯、孟加拉等國緊隨其後。尤其是孟加拉，近日一項價值127億美元的交易，該國決定棄用美元，也不用本國貨幣結算，而是改用人民幣。看來，美元的缺口已經被撕開，而且必然會是愈撕愈開。此刻，世界上表現最焦急的，未必是白宮中人，更可能是美國的一眾幕後玩家。