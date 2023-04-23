筆下風雲：親華遠美 合情合理

當然，最令馬克龍意難平，肯定是美國在俄烏戰爭中收割歐洲經濟，提高4倍價錢向法國出售天然氣，卻禁止盟友向俄羅斯購入平價能源。這位靚仔總統曾怒吼：「這豈是對待盟友之道？」人同此心，心同此理，其他歐洲國家豈會沒有共鳴？只是礙於美國橫行霸道，敢怒不敢言罷了。

現在中國強勢崛起，而且表明反對單邊主義，要同全球構建命運共同體，並對歐洲釋出互惠互利的善意。一個是有強權無公理、對盟友也肆意壓榨、一味自己優先；另一個是和氣生財、有商有量而且不干涉別國內政，有得揀，你會點揀？別說歐洲對美國不滿，由南美的巴西，到中東的沙特，以至亞洲的馬來西亞等，領導人都主張加速去美元化，同時對美國在俄烏戰爭煽風點火提出質疑。巴西總統盧拉便表明，「巴西希望與中國一起平衡世界地緣政治」。東升西降，美國眾叛親離，說到底是自己一手造成。