強詞有理：壞事做絕

中國外交官曾如此評價美國：既要壞事做絕，還想好處佔盡。其實應該再加一句：還要假裝正義。說白了，滿嘴仁義道德，一肚子男盜女娼。不是嗎？華府官員不斷強調無意與中國脫鈎，也無意遏制中國，實際上所作所為都是為了脫鈎，為了遏制中國。據外媒報道，拜登將於短期內簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技行業，涉及半導體、AI、量子運算等，意味着美國打壓中國的行動進一步升級，這不是脫鈎又是甚麼？

最無恥的是，美國財長耶倫還倒打一耙，指摘中方近期擴大針對美國企業，華府的行動是出於「國家安全」的考慮，「不是為了讓我們獲得經濟競爭優勢，也不是為了扼殺中國的經濟和技術現代化」。老美的偽善由此可見一斑，明明是出於阻止中國崛起的險惡用心，卻以維護自身「國家安全」為幌子，這種拙劣伎倆實在令人惡心。全世界只有美國「國家安全」最重要，其他國家的安全都不重要，這就是老美的邏輯。

華府限制美國企業投資中國科技行業，就能阻止中國發展嗎？別做夢了。美國動用國家力量並拉攏盟友一起圍剿，尚且無法壓垮華為一家企業，想對付中國整個科技行業，更是癡人說夢。中國科技行業是全球發展最快、活力最強、潛力最大的板塊，全球獨角獸企業，中國數量僅次於美國，兩者距離正迅速拉近，豈是任何人能夠阻止。

須知今時不同往日，中國已不是既缺技術又缺資金的年代，目前技術和資本累積都達到一定的厚度，美國資金來不來都無所謂。華府限制美國企業投資，損失的是他們自己而不是中國。道理很簡單，美元信用基礎正面臨崩潰，美國企業還不能投資中國最優秀的行業，這種扭曲操作大概只有腦袋進水的華府政客才想得出來。

當然，華府政客未必全是腦袋進水，財長耶倫也許是頭腦稍為清醒的一個，她知道與中國脫鈎不可行，甚至是「災難性」，所以多次表達有意在「適當時機」訪問中國，無非想來撈點好處。只可惜，在整個華府陷入反華歇斯底里的當下，不管耶倫多麼清醒，也只能隨波逐流，訪華不過是一廂情願而已。說到底，中國不可能跟隨美國的步調走，美國也休想在中國面前搞「強權即公理」這一套。北京歡迎各國來賓，就是沒有時間接待美國官員。