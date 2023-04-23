龍吟虎嘯：美國打壓中俄的套路

美國拉攏「世界盟友」打擊俄羅斯和中國的是一夥人，主要是歐盟、北約、五眼聯盟、日本、南韓、菲律賓等。山姆大叔及其盟友的反俄反華借助兩個支點，一是烏克蘭，一是台灣；要讓支點堅挺，發揮凝聚力，把事情搞大，最好就是挑起戰爭，打代理人戰爭，而且要悲情十足，煽惑力十足，讓人覺得是俄羅斯入侵烏克蘭、大陸「武力犯台」。

美國和西方一向顛倒俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」的真正原因，顛倒俄烏之戰的歷史原因，顛倒美國西方不斷利用烏克蘭的「軍事化」、「納粹化」和「北約東擴」對俄羅斯的災難和傷害，對俄羅斯的安全威脅；他們顛倒是非、混淆視聽，極力妖魔化俄羅斯，掩飾自己的罪惡目的。

對於所謂「北京武力犯台」，也是這個宣傳套路。他們無視或假裝不知台灣是中國的一部分，假裝不知「台灣割據政權」是中國內戰遺留的問題，假裝不知世界上只有一個中國，假裝不知代表中國的是中華人民共和國政府，假裝不知中國一定要解決台灣問題、實現祖國統一，假裝不知台灣要搞「台獨」就是在分裂中國，假裝不知任何國家支持「台獨」或支持所謂「維持現狀」就是在干涉中國內政，假裝不知大陸一貫主張和平統一、但絕不放棄使用武力實現統一，假裝不知售武台灣對抗統一、挑釁底線就是在通過戰爭毀滅台灣……

美國策劃的這套同時打壓中俄的戰略，是在為自己謀取最大利益，是妄圖永保「美國第一」和霸權，然而對美國的盟友則無利可圖，甚至傷害至深。這些盟友多是在美國的淫威下「加入反華反俄隊伍」，出錢出力甚至賠命。美國制裁中俄，他們跟着制裁；美國要和中國脫鈎，他們跟着脫鈎。然而，40年來，他們和中國的經貿、科技、產業鏈深廣相連，已經離不開中國；硬要離開，損失無可估量，市場無可替代。而美國對他們無一文補償，只會鞭抽打他們，榨乾他們。

評論員 柳扶風