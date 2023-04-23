政情：照顧銀髮族身心健康 龐愛蘭倡善用學校禮堂

世界講求與時並進，樂齡服務都要推陳出新。香港藥學會前主席龐愛蘭話，隨着教育程度普遍提高，唔少退休人士對「長者中心」頗為抗拒，但咁並唔代表社會可以漠視銀髮族嘅身心健康。佢覺得若能善用遍布各區嘅學校禮堂，作為老友記假日嘅交誼場所，或可避免長者出現社交孤立嘅情況。

方便老友記聚首 依家有好多學校，其學生嘅午膳係由承辦商提供，龐愛蘭認為有關做法亦可伸延至假日，但就採取自助餐形式，供聚首於學校禮堂嘅老友記享用，不過開餐之前，老友記需完成某啲群體活動。除咗保健運動，佢認為涉及文娛康樂嘅活動內容須因時制宜，畢竟新一代銀髮族嘅口味比較多元化，當中既有人鍾情戲曲欣賞，亦有人喜歡西洋歌劇、或參觀藝術展覽。

龐愛蘭又話，銀髮族都希望有自信、有尊嚴地安享晚年，雖然佢贊成居家安老，但台灣嘅樂齡社區亦值得借鑑。佢話年前曾參觀某機構喺桃園營運嘅樂齡社區，內裏不但有多幢專供長者居住嘅公寓，醫院、銀行、便利店、餐廳、理髮店一應俱全，插花、繪畫、烹飪、高爾夫球等消遣活動亦應有盡有，可謂照顧周到、非常體貼。然而咁理想嘅樂齡社區，佔地甚廣，香港若要倣效，營運嘅地點可能要喺內地啦。