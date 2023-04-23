政情：供電可靠度成就不保 冼卓嵐笑老貓燒鬚

現代社會，無時無刻都需要電力。然而同樣嘅電力，本港兩間電力公司嘅收費都唔一樣。沙田區議會副主席冼卓嵐日前拍片，話港燈同中電嘅電費佢都交過，而前者嘅電費較後者高，理由係港燈嘅供電狀況較為穩定，咁就難免要付出些少溢價。不過日前港島區嘅大範圍停電，港燈引以為傲嘅「5條9」，恐怕要打折扣啦。

可靠電力供應 係世界成就 到底乜嘢係「5條9」呢？冼卓嵐解釋，係指供電可靠度99.999%，代表電力公司嘅供電系統高度穩定，而就算出現電力中斷嘅情況，全年亦唔會多過一分鐘。而可靠度若果少咗一條9的話，即4條9都好會差好遠。冼卓嵐話咁高度可靠嘅電力供應，可以話世界成就，畢竟地球上有某啲第三世界國家，每日可能只得4小時供電。雖然香港作為國際都會，唔應該同落後地區相比，但即使先進如美國，其供電可靠度就較香港遜色。

冼卓嵐又話，對比中電喺新界鄉郊地帶嘅高壓電塔同架空電纜，港燈主要採用地底電纜，受外來環境影響機會甚微，但勢估唔到問題竟然發生喺電力開關站，都可謂老貓燒鬚啦。佢話停電有可能會導致講求穩定電壓嘅電器受損，亦會波及通訊設備同電梯操作，然而醫院具有後備電力，影響較為有限，反而使用呼吸機睡眠嘅市民，若欠缺後備電源的話，後果可以好嚴重。

電器損壞索償前先要做功課 講起停電，早前有市民因去年元朗一條電纜橋起火，停電導致食品變壞而向中電追討。冼卓嵐話市民若發現家中有電器損壞而有意索償，須確定維修或購置同樣電器嘅價錢，同埋要搞清楚損壞是否因供電問題而導致，方可詢問電力公司會否承擔部分責任。