美容院遭淋紅油列刑毀

【本報訊】昨日上午8時許，元朗鳳攸北街2至6號富昌閣地下一間美容院，其大門位置遭人淋潑紅油，職員返回店舖發現，隨即報案求助。

執法人員接報到場，同時向負責人了解情況，暫未知歹徒淋油動機。人員經初步調查後，把案件暫列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。