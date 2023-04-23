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美容院遭淋紅油列刑毀
美容院門口被淋潑紅油。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午8時許，元朗鳳攸北街2至6號富昌閣地下一間美容院，其大門位置遭人淋潑紅油，職員返回店舖發現，隨即報案求助。
執法人員接報到場，同時向負責人了解情況，暫未知歹徒淋油動機。人員經初步調查後，把案件暫列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。
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