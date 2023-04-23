49歲父涉圖姦12歲女

【本報訊】執法人員於上周五（21日）接獲報案，指一名12歲女童於2022年12月，在旺角區一個單位內，懷疑被一名男子企圖強姦。執法人員經調查後，於上周五晚上在旺角區，以涉嫌強姦拘捕一名懷疑涉案的49歲男子，被捕男子已被帶走扣留調查，案件交由西九龍總區執法人員跟進。消息指出，疑犯與女童為父女關係。