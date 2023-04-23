4月23日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
49歲父涉圖姦12歲女
【本報訊】執法人員於上周五（21日）接獲報案，指一名12歲女童於2022年12月，在旺角區一個單位內，懷疑被一名男子企圖強姦。執法人員經調查後，於上周五晚上在旺角區，以涉嫌強姦拘捕一名懷疑涉案的49歲男子，被捕男子已被帶走扣留調查，案件交由西九龍總區執法人員跟進。消息指出，疑犯與女童為父女關係。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230423-0423_00176_263/49歲父涉圖姦12歲女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc