兩女兜搭按摩 偷名錶掠金鏈

【本報訊】一名姓鄭（75歲）老翁，在昨日下午2時許，跟隨一名年約50歲內地女子，前往北角馬寶道30號一幢唐樓的單位短敍。事後，鄭翁發現其價值約7萬元名錶不知所終，該內地女子亦早已離去，他懷疑對方盜取手錶，無奈下報案求助。執法人員接報到場，翻查附近店舖「天眼」錄影片段，以了解是否拍攝到涉案女子容貌。

兩受害男已過花甲之年 另外在相若時間，香港仔一名姓蕭（67歲）男子報案，指在香港仔大道36號一唐樓單位，遭一名中年女子偷去共約值兩萬元的一條金鏈連一個玉吊墜。人員接報趕至，翻查閉路電視錄影片段了解，同時在附近兜截賊人，惟暫時沒有發現。消息指，事發時一名穿黃衫的女子前往上址一幢樓高4層的唐樓劏房單位，未幾一名戴紅帽的男子尾隨上樓，惟10多分鐘後，黃衫女子匆忙落樓離去。

據了解，兩名事主均在街頭被女子兜搭，以按摩為名被帶到劏房盜竊財物。執法部門經初步調查後，把兩宗案件列作「盜竊」，正追緝一名身高約1.6米的內地女子以及一名年約40至45歲、身高約1.6米的中等身材女子歸案。