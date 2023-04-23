5人糾黨圍毆洋漢 南亞兵團禍港治安

養假難民近百億倒錢落海 荒謬政策靠害 外籍遊客慘遭南亞兵圍毆。一名外籍男遊客昨日清晨偕友人在中環消遣後，於街頭遭5名南亞歹徒攔截圍毆，其同行法籍男友人見狀阻止，結果同遭襲擊受傷。一眾歹徒逞兇後已作鳥獸散，執法人員在附近兜截未有發現，其中一名傷者需送院。南亞兵團及假難民一直禍港殃民，假難民更帶來嚴重治安隱患，過去11個年度，港府已耗95.68億公帑在他們身上，情況猶如倒錢落海，目前滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人。

垃圾桶變武器 事主多處傷 昨清晨6時許，一名25歲外籍男遊客偕同友人，在中環一帶消遣盡興離去。詎料，他們途經皇后大道中139號對開，突然有5名南亞裔男子撲出，不由分說衝前包圍男事主拳打腳踢，期間歹徒更舉起街邊的垃圾桶投擲，事主寡不敵眾，頭部及身體多處受傷。事主同行的26歲法籍男友人見狀，隨即上前制止，結果同遭群煞圍毆致頭部受傷。歹徒得逞後四散逃去，事主則由友人攙扶坐在路邊，並且報案待援。

救護員接報趕至，發現兩名傷者均清醒，遂即場替他們包紮敷治，當中法籍男子需由救護車送往瑪麗醫院接受治理。執法人員在現場附近一帶兜截，惟未有任何發現，經初步調查後，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，案發經過及原因有待進一步調查。

滯港免遣返聲請者近1.5萬人 南亞兵團及假難民一直困擾本港民生，當中假難民更帶來嚴重治安問題，每年涉及他們的開支以億元計，情況猶如倒錢落海，目前滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人。保安局指，2023/24年度預算花費14億元在假難民身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增近31%。資料顯示，計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億。