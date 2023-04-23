巴士滿客 候車男手舞足蹈控訴

【本報訊】香港人口密集，在繁忙時間乘搭公共交通工具亦應互相忍讓。惟近日網上流傳一段攝於巴士車廂內的影片，片中所見一對情侶於大埔安埔路一巴士站，疑因車上乘客企滿下層未能上車，其中男方不忿之下試圖徒手打開車門，其後又在車外手舞足蹈控訴，卻由於車門已關上，車內乘客未能得聞所言，其如默劇般的場景引起網民關注。

圖打開巴士門被制止 有網民近日在社交平台貼出一段長約28秒、從車內拍攝的短片，只見車外一名粉藍上衣男子正試圖單手打開巴士門，其身後穿白衣的女伴則上前拉回男子，而期間有一把疑為巴士司機的聲音表示「喂！你唔好開（車）門啊，報警㗎」。男子回到車站時疑對車廂情況感到不解而「指手畫腳」，但由於聲音未能傳達至車內，觀其嘴唇動作，所說之言似為「咩料啊」。

有關片段隨即於社交平台引起大批網民討論，有人留言批評片中男子「打尖」無理取鬧，亦有人對男子在車外手舞足蹈的行為戲稱為「默劇演員」、「卓別靈」、「手語大師」。不過另有疑似在現場的市民指出，該對情侶並非打尖，而是巴士下層逼滿乘客，導致二人未能上車，認為司機未有妥善處理。