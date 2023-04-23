艷霞花園9日兩遭殃 專抬走夾萬 爆竊案添苦主 失13錶共值312萬

【本報訊】上周五（21日）晚上9時許，火炭樂霞坊1號艷霞花園一名37歲男住戶報案，指其寓所內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人潛入爆竊。執法人員接報到場，經初步點算後，相信屋內一個夾萬被抬走，內有13隻共值約312萬元的手錶。人員把案件列作「爆竊」，同時翻查屋苑閉路電視錄影片段，以調查竊賊潛入路徑及犯案經過，並追緝其下落。

香港公園餐廳遇賊掠$3000 上址屋苑於本月13日凌晨亦發生爆竊案，涉案單位門窗被毀爛，屋內亦有一個夾萬被抬走，戶主損失約15萬元首飾，執法部門把案件列作「爆竊」跟進，暫未知是否有竊賊食髓知味，於9日後再度犯案。

另外，昨日上午10時許，執法部門接獲中環紅棉路10號香港公園內一餐廳職員報案，指懷疑餐廳遭賊人潛入爆竊，初步損失約3,000元現金。

執法人員接報到場，經初步調查後，把案件暫列「爆竊」跟進，同時翻查現場及附近一帶的閉路電視錄影片段，以便了解案發經過及追緝賊人歸案。