棄用天橋圖跨尖沙咀7行車線 富貴男醉倒路中 跑車輾斃

肇事巴籍司機拒吹波 涉兩罪就逮 從商且家境富裕的中年男子，昨日凌晨在尖沙咀消遣後，疑貪方便棄用行人天橋，直接橫越7條行車線前往附近取車，詎料期間疑不勝酒力醉倒路中，慘遭一輛疾馳而至的跑車撞倒輾過，當場重創身亡，現場遺下事主的財物。執法人員在現場附近，尋獲死者貼有馬主泊車證的座駕，不排除事主是一名馬主。由於涉事巴基斯坦籍司機拒絕「吹波波」，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「未能提供呼氣樣本作測試」兩罪被捕，涉事跑車則被拖走檢驗。

慘死男子姓宋（54歲），據悉是一名商人，家住九龍塘。昨日凌晨2時許，執法人員巡經梳士巴利道近尖沙咀中心對開，發現宋男倒臥往紅磡方向道路慢線，其頭部重創淌血，救護員接報趕至，經檢驗後證實他已當場死亡，遂以白布及綠色帳篷遮蓋遺體。

死者座駕貼有馬主泊車證 執法人員封鎖現場，死者的銀包、車匙等個人物品散布路面，人員其後尋獲死者的七人車，該車的擋風玻璃上貼有馬主泊車證，因此不排除死者是馬主。人員同時根據車輛登記資料，向死者家人及親友了解情況，事主死因有待驗屍確定。

此外，人員在現場發現一輛白色瑪莎拉蒂跑車，經了解後，相信事件涉及一宗致命交通意外。經初步調查後，相信宋男在尖沙咀中心一帶消遣後，準備前往對面的尖沙咀海濱花園取回其七人車。期間，宋疑貪方便棄用行人天橋，直接橫過梳士巴利道7條行車線，詎料懷疑不勝酒力倒地，而被疾馳而至的跑車撞倒輾斃。

肇事跑車巴基斯坦籍男司機及同車一名外籍男乘客在場助查，期間有人懷疑拒絕「吹波波」進行酒精呼氣測試，人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「未能提供呼氣樣本作測試」兩罪，拘捕該名42歲巴裔男司機，並把他帶走扣查。涉事的跑車其後被拖返汽車扣留中心檢驗。