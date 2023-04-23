紅菱街公園 圍欄太矮拒修改 狗易走失釀意外

高度雙重閘門形同虛設 主人關切 黃埔至港鐵紅磡站一帶，可供狗隻進入的公共場地稀少，康樂及文化事務署轄下的紅菱街寵物公園，可算是區內居民遛狗的主要場所，然而該公園的圍欄設計、設施、甚至公園外的交通狀況都惹人詬病，狗隻有機會跑出公園範圍，釀成走失或車禍等不幸事故。但康文署表示未接獲涉及該公園的狗隻意外報告，強調上址已裝設逾1.1米高的雙重閘門及圍欄。有議員認為，既然上址已界定為寵物公園，署方就應該完善包括圍欄等各項公園設施。

平日交託外傭遛狗的尤小姐，指早前接獲外傭的緊急來電，稱在紅菱街寵物公園遛狗期間，其愛犬突然跳上花槽躍過圍欄繼而竄出馬路，外傭即使拔足窮追亦無法截回，其後在附近街道亦遍尋不果。幸好其愛犬後來懂得認路，自行歸家，結局總算有驚無險。不過外傭憶述狗隻跑至行車路面時險象環生，若非有途人截停路經車輛，後果恐怕不堪設想。

儘管紅菱街寵物公園設有雙重閘門及金屬圍欄，逾1.1米的高度足以防止狗隻逸出，可是跟公園花槽接壤的圍欄部分有漏洞，狗隻只要跳上約70厘米高的花槽矮牆，就可輕而易舉地越過矮牆上只得40厘米高的圍欄，防止寵物走失的作用變得形同虛設。狗主曾女士表示，狗隻在公園無拘無束地享受活動空間時，一旦察覺外面有感興趣的事物，如相熟的同類走過之類，往往會突然躍過圍欄，主人欲阻無從。

愛犬遭撞斃 倡豎立路標 其實紅菱街寵物公園外的馬路亦潛藏危機，該路段雖是單線單程，但不時有車輛高速通過或逆線行駛。狗主張先生就指自己橫過紅菱街出入寵物公園曾險遭車撞；而逆線行車的現象，又以夜間的士及客貨車較為常見。他形容附近沒有「快相機」的紅菱街「無王管」，對往來寵物公園的市民構成威脅。

與張先生相比，另一位狗主陳先生就沒有那麼幸運。上月17日，陳先生牽着兩頭愛犬離開寵物公園，當越過紅菱街馬路時，其中一隻愛犬「咖啡妹」發現公園外出現另一狗隻，突然掙脫狗帶回頭直奔對面行人路，結果被疾駛而至的車輛當場撞斃。陳先生承認，自己有責任牽好狗帶，然而有關部門若能在寵物公園附近豎立，提醒駕駛人士可能有寵物過馬路的路標，悲劇或可避免。陳先生又提到，涉事車輛於意外後不顧而去，冀警方能把涉案司機緝拿歸案。

康文署運輸署互耍太極 康文署回覆本報查詢時表示，由於各寵物公園位置、實際環境、景觀、設計及使用情況各異，因此圍欄高度會因應上述的因素及按實際需求而作出調整；在2020年至2022年期間，康文署沒有收到紅菱街休憩處涉及狗隻意外的報告。

至於紅菱街的車輛行駛狀況，以及豎立標示的訴求，運輸署回覆本報稱，會與相關部門及機構保持聯繫，留意有關位置的交通情況。如有需要，會研究在該處或附近實施適當的交通改善措施。立法會九龍中直選議員楊永杰，指紅磡區飼養寵物的市民眾多，不少狗主在入夜之後牽其愛犬前往寵物公園散步。他指有關場地既然已定位為寵物公園，當局宜應進一步考慮，再完善園內設施，包括改善圍欄設計，避免寵物走失。記者徐家浩