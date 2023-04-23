等5年未上樓又要搬 團體批簡屋居住期太短

【本報訊】解決香港房屋問題是每屆政府政策的重中之重。公屋聯會昨日舉辦有關探討本港房屋發展的圓桌會議，期間房屋局副局長戴尚誠力推簡約公屋，認為有助輪候公屋人士改善居住環境；惟樂群社會服務處總幹事黃萬成則認為，簡約公屋5年居住期太少，形容劏房戶居住過渡性房屋似「游牧家庭」，若居住簡約公屋5年仍未「上樓」則又要再搬屋，直言：「可否（簡約公屋）唔好只起5年？」

黃萬成提及過去本港多年以來的房屋政策，導致劏房湧現，惟政府為改善問題而推出的過渡性房屋營運年期太少，且交予非牟利機構去建造有困難，直至現時政府推展簡約公屋，黃坦言：「呢個係咪一個靈丹妙藥呢？大家都知道唔係。」

倡建臨時單位毋須遷離 黃批評簡約公屋居住年期同樣太短，只得5年，對輪候公屋人士來說並不足夠，認為對比起簡約公屋，政府應興建類似過往「臨時房屋區」的單位，讓輪候公屋人士等候上公屋時居住，且毋須搬離，直至上樓。

戴尚誠則回應指目前簡約公屋的年期，是規定了兩年建築期加上5年居住期，並承諾了啟德選址在7年後會交還作長遠發展用途；而暫時沒有長遠規劃發展用途的選址土地，亦仍會按照「2+5」年期去使用。至於私人參建居屋方面，暫未有確切公布細節時間表。