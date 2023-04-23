柴灣祥民道擬建公營屋 供730伙 預2031年落成

【本報訊】社會對公營房屋需求殷切。根據最新區議會文件披露，柴灣祥民道毗鄰祥民道休憩花園及柴灣公園的土地，擬發展公營房屋，預計將建約730個單位，最快可於2031年落成。

擬議發展地盤面積約0.5公頃，住用地積比率不多於8倍，預計可容納1,970人，建成約730伙。計劃興建兩幢住宅樓宇，而大樓的地下兩層將用於建設社福設施，包括60個名額的長者日間護理中心，以及體弱長者家居照顧服務隊；擬建基座包括停車場及平台，亦會提供休憩設施、兒童遊樂場及綠化空間等。

設有蓋行人通道駁港鐵站 交通方面，該公營房屋發展用地靠近柴灣公園，與柴灣港鐵站亦相距不遠，擬建有蓋行人通道連接祥民道及通往柴灣港鐵站，而房屋用地外的行人通道則會交由土木工程拓展署興建。擬建公營房屋工程預計2026年展開，2031年落成，發展時間表須視乎實際情況或有所修訂。