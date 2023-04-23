澳洲3車串燒5死 包括香港及台灣人

【本報綜合報道】澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）上周四（20日）發生當地11年來最嚴重車禍，一名澳洲女子駕車接載4名外籍勞工時，在一處公路交界被一輛白色私家車直撞，造成3車相撞事故，5人死亡。澳洲傳媒昨日指，死者包括香港及台灣人，他們的家人上周五（21日）已趕到澳洲善後，而涉事司機懷疑曾吸食大麻。入境處昨接獲一宗求助，涉及一名港人，並已提供適切意見及可行的協助。

入境處接獲一宗求助 香港入境處表示，至今共接獲一宗求助涉及一名港人，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。而台灣外交部亦表示，已接獲澳洲通報，外館和當地台僑會協助死者家屬前往澳洲處理後續事宜。

事發小鎮位於維省接壤新南威爾士省交界附近，警方於上周四下午1時45分曾截停超速的肇事白色私家車，該路段限速每小時100公里，而私家車開至時速118公里，警員於是向29歲司機約安尼迪斯（Christopher Dylan Joannides）發出超速告票。

肇事司機控危駕准保 白色私家車之後離去，在不足兩公里外的一個公路交界處撞上一輛農夫車，農夫車再撞上一輛滿載的牛奶罐車，農夫車上的5人全數身亡，包括一名60歲澳洲籍女司機，其餘4名死者是外籍農場工人，年齡介乎23至30歲，包括3名台灣人及一名香港人，女司機相信是他們的僱主。約安尼迪斯和私家車上一名29歲女乘客受輕傷送院，並已出院。約安尼迪斯上周五提堂，被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名，獲准保釋。