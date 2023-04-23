93%受訪者自僱無休 清潔工嘆日行110層樓

逾六成曾因工受傷 盼增治療服務保障 本港基層勞工保障經常在社會上引起討論，例如收入未如理想等。有社福組織的調查顯示，逾九成受訪的自僱清潔工人全年無休，約六成受訪者收入等於或少於一萬元，更有逾七成受訪者指無領取社會福利。調查亦發現，有三分之二的受訪者每天都需在樓宇行樓梯清潔，平均每天需行超過31層樓，甚至有人需日行110層樓。而逾六成受訪者更在過去一年因工受傷。該組織建議，港府應增加資源，為工友提供更多具針對性的勞損痛症治療服務。

調查由關注草根生活聯盟在上月18日至本月13日以電話訪問30位自僱清潔工人。受訪者平均年齡為61.4歲。

逾半數月薪不足一萬元 在收入方面，六成受訪者以自僱形式從事清潔工作的收入為一萬元或以下。該組織又指，員工工作的住宅樓宇很多都沒有電梯，部分有電梯的樓宇亦不容許清潔工友用作清倒垃圾。為了完成工作，66.7%受訪者每天都需要行樓梯，每人每天平均需要行31.3層，更有需要行最多層樓梯的受訪者每天累計需要行110層。

調查又顯示，66.7%受訪者過去一年曾經在工作時受傷，而滑倒、絆倒和被物件割傷是最常見的工傷原因。另有一名受訪者曾經接觸到被不當棄置在垃圾桶的鏹水而腿部嚴重受傷。工時方面，93.3%受訪者過去一年每周工作7天，全年無休。其餘6.7%受訪者每周工作6天。受訪者平均每天工作時間為6.2小時，當中30%受訪者每天平均工作8小時或以上，23.3%受訪者每天平均工作10小時或以上。工時最長的受訪者每天平均工作15小時。

促港府資助買防暑用品 該組織則建議，政府應增加資源識別社區中健康風險較高的基層工友，提供符合其工作及生活習慣與健康需要的預防及治療服務，改善健康。組織亦期望港府可資助自僱清潔工友購置必要的清潔用品、工具及防暑降溫用品，以及資助大廈業主立案法團改善大廈公共地方的安全，例如在樓梯增加扶手、防滑設施、改善樓梯通風等納入計劃資助範圍，保障工友及住客的安全。