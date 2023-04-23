兩考生又犯錯 影條碼擺上網

【本報訊】2023年中學文憑試筆試前日開考，考核英國語文科卷一及卷二。同日網上正瘋傳數張照片，相信再有考生重蹈覆轍，上傳印有DSE試卷的電腦條碼（Barcode）相片至社交平台帳戶，事件涉及至少兩人。香港考試及評核局回覆本報表示，會就有關個案跟進處理。

照片寫上「準備玩完」 從照片可見，涉事人士於前日，即文憑試筆試首日經網上社交平台Instagram，上傳兩張懷疑是應屆考生在考場拍攝的照片。除文具外，照片可清晰見到可識別考生身份的電腦條碼，其中一張更顯示當日是考核英文科卷一的閱讀卷。

其中一名涉事考生姓張（音譯），在打卡照上，亦寫了「準備玩完」的字句。至於另一張照片，可見有人以文具遮擋部分條碼，以及隱去名字，惟依舊清楚看見考生的考試編號。由於上傳的相片時間顯示為早上7時52分，意味考生應該在開考前拍攝並上傳照片。

有關科目成績或降級 翻查資料，在2022年DSE中，考評局共發現8宗涉及在考場拍照、上傳條碼紙到網絡的個案，其中5宗被降級、3宗需要扣分。此外，去年涉及違反手提電話守則的案件則有122宗，較前年的76宗增加了60%。

考評局表示，會跟進有關個案，重申《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。