文憑試英文聆聽卷 選擇題減少

【本報訊】中學文憑試筆試踏入第二日，英文科卷三聆聽及綜合能力昨開考，其中卷三必答部分出現emoji（表情符號）起源、KOL（網絡紅人）等字眼，而乙部選答題則圍繞電視烹飪節目。有英文科老師指出，今年甲部試卷和往年相比減少選擇題，多以長答題為主，對英文能力較弱的學生有挑戰。有考生則稱，今次甲部試題比往年困難，因有多條題目要求「串字」；而B2部分難度則相若，要求考生撰寫電郵及公告等。

考驗詞彙量及串字能力 廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，今年英文科卷三必答部分多以長答題為主，僅第一部分有一條選擇題目，試題考驗學生的英文詞彙量，對英文能力較弱的學生而言有挑戰。至於乙部方面，她認為試卷難度和往年相若，更多考驗同學的整合分析及時間分配能力。而試題大部分答案均能從提供的資料頁中找到，考生即使在聆聽部分未能跟上，亦不會失分太多。

考生黃同學認為，今年英文卷三試卷屬疫下開考以來最難，因甲部錄音主要考同學「串字」，和往年試題相比少了選擇題及填充問答，考驗同學日常儲備的英文單字詞彙。他完成整份試卷的時間倉促，期望整體英文科成績能有第三級。他又寄語考生「考完就算」，勿再多想影響情緒，要收拾心情準備下一科目。

而阮同學則認為，卷三甲部必答題難度較去年高，因有較多長問答題目，坦言「有好多生字唔識串」，預料整體英文科成績只有第二級。