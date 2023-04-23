明愛兩校下年9月合併

收生不足 南區胡振中遷入東涌華德中 明愛教育服務部宣布南區明愛胡振中中學，將於明年9月的24/25學年與東涌明愛華德中書院合併，屆時胡振中中學將遷入華德中書院校舍現址。學生可於新校繼續升學，並繼續修讀原有科目。華德中書院下學年起亦會停止招收中四新生，以為合併作準備。遷校初期，校方將提供校車服務，接送學生往返新校舍及港島區。教育局局長蔡若蓮昨表示，同意並支持辦學團體將兩校合併。

教局同意並支持決定 明愛胡振中中學下年將與明愛華德中書院合併，據悉，家長對遷校反應正面，逾九成學生有意到東涌新校址繼續升學。蔡若蓮昨日亦在電台節目回應事件，指同意並支持辦學團體將兩校合併，因南區人口老化嚴重，學額供過於求。相反，由於東涌不斷發展，對學額的需求十分殷切，表示欣賞辦學機構的先見之明，果斷採取合併兩校的措施，讓公帑資源得以善用。

蔡續指，假如家長需要學位支援服務，可與局方聯絡。至於早前在中一自行分配學位階段，已向胡振中中學遞交申請的家長，局方將會盡快聯絡個別家長，通知他們有關合併的安排，並提供支援。她又提到，學齡人口正面臨結構性下降，局方會避免出現「斷崖式」情況，提早與有危機的學校商討方案，亦會因應學生人數下降，調整師訓名額。

另外，本月及下月將預計有6,000名學生到內地進行公社科的考察，首屆應考的學生會有優先安排。蔡表示，即使部分考察團只有一天，但在一小時的生活圈下，從香港乘搭高鐵前往深圳亦只需10多分鐘，因此考察內容也可以非常充實。

合併後成為資助中學 明愛華德中書院是直資中學，只提供中四及以上課程，主要向高中班級提供職業導向課程。然而，高中學校的社會功能卻逐漸減退，加上東涌人口不斷上升，對教育服務的需求與日俱增，故逐促成兩校合併契機。兩校合併後，將會成為一所資助中學。