醫健：齒生有你：假牙清潔得宜減口腔問題

上回提及假牙，不論固定或活動，都是缺牙的治療方法。有了假牙，便要注意其清潔，它們與自然牙齒一樣需要定期清潔和維護，以保持口腔健康和防止口腔疾病的發生。以下是假牙清潔的重要性：

1. 預防口腔疾病和口臭：口腔中的細菌和食物殘渣或會在假牙和口腔周圍孳生，從而增加口腔疾病的風險，如牙周炎，齲齒和口腔感染，以及產生異味。

2. 增加假牙壽命：定期清潔假牙可以防止牙垢和污垢的積累，這些污漬可能會損害假牙的質量和表面，從而減短假牙的使用壽命和影響外觀。

3. 改善口腔健康和舒適度：定期清潔假牙可以幫助保持口腔健康，減少假牙附近的真牙蛀蝕、牙周炎和其他口腔疾病的風險，同時減少口腔不適和疼痛的發生，從而改善全身健康。

綜合上述，每天清潔假牙是維護口腔健康和假牙壽命的關鍵。那麼我們該如果保養假牙呢？

要謹記不應戴着活動式假牙睡覺，每晚睡前必須除下，以免孳生細菌。此外它們拆下後要保持濕潤，因長時間太乾會導致變形減低壽命。在清潔上可用清水弄濕假牙刷或普通軟毛牙刷，塗上番梘或清潔劑輕力清潔假牙及邊緣位置，不要大力刷假牙以免損壞牙勾，亦不需要用牙膏。市面上有清潔片，經浸泡和用其溶液刷洗假牙的所有表面有助潔淨和消毒。至於固定假牙如牙橋和植種牙，由於不能拆出來，清潔時加更留神。可用細頭軟毛牙刷，特效牙線和細小牙縫刷加上小量牙膏，於牙肉邊緣容易攝入食物渣滓的地方清潔。亦要定期到牙醫診所進行牙齒清潔和口腔檢查。

值得留意的是戴假牙時要留意咀嚼力度，它們跟真牙有一定差異，尤其是活動假牙。最好避免吃堅硬、黏性強，過熱和含有大量種子食物。香港大學牙醫學院修復齒科臨床助理教授林東鏵