機構支援3年家長感照顧壓力改善

【本報訊】照顧者的工作可算是全球工時最長的一項工作，24小時無休止。因此，很多照顧者都面對沉重的照顧壓力，更因而影響精神健康、家庭關係及照顧質素，以致被照顧者的生活質素也會受到影響，更加凸顯針對照顧者之支援服務刻不容緩。基督教家庭服務中心自2020年6月開展為期3年的支援計劃，支援家長作為學童照顧者的精神健康需要。

理工大學護理學院副教授麥艷華說，不少家長與子女相處時感到很糾結，特別疫情期間，與小朋友的相處很容易有摩擦，家庭的氛圍令壓力更大。但參加完計劃後，情緒得到紓緩，成效令人鼓舞，而且不但可以幫到家長，小朋友的情緒亦得到幫助。

親子關係趨和諧 籲政府研究 家長Rachel分享，有時情緒波動很難作出理智的決定，參加計劃後學會接納，做媽媽也會有犯錯的時候，因為很多時做媽媽都會將所有育兒責任放在自己身上，感覺24小時也忙不完，很大壓力。她同時亦學會慈愛一點，以往對自己要求太高，學校的壓力、朋輩的壓力，當學會放鬆，自然亦可以更正面的處理小朋友的問題，與子女關係和諧，家庭的關係亦和諧。

中心建議政府推行全面的家長精神健康評估研究，及早識別有潛在情緒困擾的家長，提供適切的介入支援服務，協助家長面對龐大的照顧及精神壓力。中心又建議精神健康服務機構及學校攜手協作，舉辦更多小組活動，促進家長的心理靈活性，以更開放的態度及有效的方式親職管教，改善照顧壓力。