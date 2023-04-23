大角星未成港新冠主流 當局續監察

【本報訊】本港近日感染新冠肺炎人數不斷增加，衞生防護中心總監徐樂堅表示，新出現的變種病毒株「大角星（Arcturus）」XBB.1.16於本港只有零星個案，並非主流病毒；印度較多兒童患者出現結膜炎，但數據不算多，本港主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。他說，雖然新冠感染個案有上升趨勢，但現時新冠就如流感一樣，是風土病，而重症和死亡數字並無明顯上升，當局會繼續密切監察情況。

專家指重症未見上升 本港昨新增274宗化驗所確診核酸檢測個案，另再多1宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案。而由1月30日至今，累計169宗死亡個案。惟上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。

政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星也提到，近日新冠感染人數增多，但重症比例暫時未見上升，市民毋須太擔心。社會已接受病毒會繼續與人類共存，亦會不斷變種。近幾年疫情，市民已學懂保護自己，他呼籲大家特別是長者及幼童，在人多地方戴口罩，並要盡快完成接種新冠及流感疫苗。不過，科研及醫療人員一定要繼續留意最近出現的Omicron亞型變種株「大角星」，會否令疫情轉差，抑或毒性逐漸減弱。

劉澤星又表示，新冠疫情加深市民對傳染病的認識，但是大家亦要多了解其他疾病，並加強健康教育。他贊成發展基層醫療，推廣「一人一醫生」的重要性，患病初期及早診斷及治療效果會較佳，不應等到病情嚴重、誘發併發症才到急症室求醫；政府亦要發展好公私營合作體系，吸引更多市民向私家醫生求醫。