流感患者增專家料殺400人

【本報訊】本地季節性流感及新冠病毒近日均持續上升，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨在電台節目表示，流感患者數目仍然攀升，估計仍未踏入高峰期，上周有一名3歲以下幼童，感染流感後引發肝炎，經治療後已出院。另外，兒童感染新冠個案亦上升，有兒童感染後併發肺炎，亦有兒童感染後抵抗力降低，同時感染流感和呼吸道合胞病毒，增加嚴重性。

兒童易高燒咳嗽 關日華指出，過去3年因有口罩令，兒童較少接觸呼吸道病毒，社會復常後，近日已有多宗兒童感染個案，一般感染後會出現高燒和咳嗽，亦可能會出現併發症，一般須住院一至兩天，而有長期病患的兒童感染流感後，須較長時間住院。

至於新冠病毒方面，近日出現的Omicron亞型變種株「大角星（Arcturus）」，傳播性高，但不比Omicron嚴重。「大角星」有機會在兒童群組引發眼睛結膜炎。

家庭醫生林永和亦表示，上月開始已陸續有各種呼吸道疾病的患者求診，以甲型流感為主，長者感染數目亦上升。而過去約兩周流感死亡個案已經近50宗，若流感高峰期持續3個月，最終可能有300至400人死亡。新冠病毒在社區的活躍程度亦上升，估計本周個案數目將是上周的兩倍。

另外，近日求診患者，病徵較多個月前的患者嚴重，有高燒、喉嚨痛，轉無確診後，咳嗽仍持續及肌肉無力。林永和指出，未打齊針的長者和小朋友，患重症的機會會增加，過去兩周相關的死亡率亦稍為上升。