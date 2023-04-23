缺人缺到醫學院港大招140教職員

學生續增供不應求 招聘將赴 英國 澳洲 醫護人手長年不足，連香港大學醫學院教職員人手亦缺，政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星說，醫院管理局醫生和護士流失率分別達7.7%及11%；而港大醫學院最近6年教職員人數亦減少，在本科生和研究生人數增加三至四成的情況下，沒有足夠教師督導學生研究，教學科研人才都短缺，希望招攬至少140個專才。

劉澤星指出，整體醫療人手不足，兩大醫學院亦面對招聘困難，港大醫學院近6年教職員人數有減無增。雖然本科生及研究生人數分別增加約30%及40%，但就沒有足夠老師督導學生研究。他認為要正視問題、補充人手。他早前到訪美國，出席大型腫瘤科研討會，期間亦推廣港大醫學院的發展，招攬海外人才，不少年輕科研人員都表示有興趣，當中很多都是在當地升學以及就業的博士後研究員，希望能夠回國發展。

籲醫科畢業生投入公營系統 他又認為不可只透過網上招聘人才，要親身向外「唱好」港大和香港。港大醫學院未來兩個月，將分別到澳洲及英國招聘，目標在2027年前，招聘140名科研及教學人員。政府投放了不少資源，訓練醫學、護理及藥理學生，他形容一切都是投資，在人手嚴重短缺的情況下，醫科生畢業後，應盡量服務公營醫療體系。公營系統病人數目及病症種類繁多，醫生可吸取更多經驗、加快學習，病人亦會得到更好照顧，有利整體醫療發展，形成「三贏」局面。

另外，行政會議成員林正財亦稱，現時本港每間醫學院每年都收差不多300個學生，醫科生要上病房，要實習見病人，在見病人過程中學醫。現在病房情況相當擠擁，有些醫學生說因為人多的緣故，未必可以接近到病人，聽不清楚教授在病床臨床教書。他認為是反映兩間醫學院收生已達極限，希望可以吸引到在外地學醫的港人回流。