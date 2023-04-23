專科醫生：非高危產婦 情況罕見

【本報訊】懷孕40周的健康產婦，到醫院待產時才出現胎死腹中悲劇，多名婦產科醫生均形容事件罕見，並感到難過。不過，他們都認為涉事孕婦並非高危產婦，醫院按正常程序判斷及安排，估計要臨床解剖才能進一步釐清真相。

婦產科專科醫生羅致廉說，除非孕婦有高血壓、羊水渾濁或超過預產期逾10天等情況，否則不會採取入侵性行動去催生。涉事孕婦懷孕40周，屬於正常懷孕周期，加上早前兩胎都是順產，故此安排入病房觀察是正確做法。醫生在晚上10時檢查心跳後，正常程序都是讓孕婦休息，除非作動或感到不適才會另作安排，在她休息期間亦不會有儀器時刻監察胎兒心跳，而胎死腹中的個案有可能發生，原因不一，他亦對事件感到難過。

另有婦產科專科醫生形容，涉事孕婦出現胎死腹中可謂萬中無一，相當罕見，對此感到「心噏」。惟她並非高齡產婦，亦沒有檢測出高血壓及高血糖等情況，而胎兒心跳檢查亦正常，由於「見紅」但未作動，故相信醫生判斷為低風險，安排到產前病房。

胎死腹中原因多 該醫生又稱，香港公立醫院產房都會為孕婦進行胎心音監測，而涉事孕婦並未進入產程，屬低風險。按照國際慣例，不會長期為她接駁儀器，亦有研究指該做法會影響孕婦活動，甚至增加開刀風險。而醫生會加強監測高風險孕婦，小部分會安排每小時檢查一次，一般屬早產，胎兒體形偏小等孕婦。

至於胎死腹中的原因頗多，包括胎盤功能不足、胎水過少或家族遺傳病例等。若錯過預產期而令懷孕超過41周，胎兒在子宮內死亡的風險亦會相對提高。他指事件值得公眾關注，亦建議為嬰屍臨床解剖找出死因。