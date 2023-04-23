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胎兒夭折 滿腹鬱結 準爸媽控訴瑪嘉烈

瑪嘉烈醫院有懷孕40周的孕婦，胎兒在待產前不幸胎死腹中。 瑪嘉烈醫院有懷孕40周的孕婦，胎兒在待產前不幸胎死腹中。
瑪嘉烈醫院有懷孕40周的孕婦，胎兒在待產前不幸胎死腹中。
質問為何沒及早催生
弄璋之喜頓變生離死別，瑪嘉烈醫院發生待產孕婦胎死腹中慘劇，令原本喜獲麟兒的夫婦滿腹鬱結！懷孕40周臨近預產期的林太，日前因「見紅」而入院，而早已順產兩胎的她被評估為低風險而入住產前病房，入院當晚醫生檢查胎兒心跳仍一切如常，詎料翌日清晨驚覺胎兒停止心跳，嬰兒嘴唇發紫，全身冰冷，已無生命迹象。事件令林太情緒崩潰，終日以淚洗面，丈夫控訴醫院程序官僚死板，質疑瑪嘉烈醫院醫生誤判形勢，未能及時催生，令胎兒不幸夭折，要求醫院交代事件，吸取教訓改善機制，並公開致歉。院方對事件深表悲痛，稱已為孕婦安排適切護理，如家屬許可，會為胎兒解剖確定死因。
獲判斷低風險 入住產前病房
33歲的林太為兩女之母，第三胎成功追仔，懷孕以來產檢正常，胎兒體形適中，家族亦無隱性遺傳病，全家上下滿心期待家庭新成員。她的預產期為4月16日，在4月14日清晨「見紅」，丈夫當日中午將她送往瑪嘉烈醫院待產，林太各項指數均正常，並無高血壓亦不屬高齡產婦，加上她早前順產兩胎，醫生評估後判斷為低風險，安排入住產前病房，着她正式作動，感到非常痛時才通知護士推到產房分娩。
陣痛等作動 無儀器監測胎兒
當晚9時許，醫生為胎兒檢測心跳，證實胎兒一切如常，遂着林太休息，她一直持續感到陣痛，卻未去到「作動」，而羊水亦未穿，故只能在半睡半醒下等待，期間沒有儀器監測胎兒。豈料翌日助產士來聽胎兒心跳時發覺停頓，迅即召喚醫生前來檢查，最終來了5至6名醫生，換了4至5部儀器，均證實胎兒已停止心跳。
要求催生及開刀 遭醫生拒絕
「我陪住太太，一齊睇住個BB出嚟，但佢凍冰冰，冇生理反應，嗰刻我太太崩潰咗，係永遠都唔會好番嘅創傷！」林先生向本報哭訴，質疑醫院程序出錯，醫生錯判形勢而令他們痛失愛兒，太太更終日以淚洗面，一想起BB就喊，傷心到情緒崩潰。他懷疑太太子宮不收縮，胎兒踢不穿羊水而令窒息，當時有醫護亦指太太子宮空間太小，他們曾要求醫生催生及開刀，卻因催生指引必須為滿41周後的胎兒，太太並非高風險產婦，加上屬第三胎而被拒。事後與醫生開會，醫生亦承認沒有為太太檢查及評估其子宮情況，「如果當時醫生幫佢做催生就唔會發生呢件事，佢錯判風險令到我哋個BB走咗！」
林先生指太太晚上在產前病房持續見紅，一直陣痛，惟晚上10時至翌日清晨6時期間，並無人檢查胎兒心跳，只着她感到極度痛楚時才呼叫護士。今次不幸事件後，他極度不願看到下一位受害者，促請醫院檢視既有做法，在孕婦留院期間（包括深夜）加強巡查及檢查胎兒心跳，避免悲劇重演。
承受喪子之痛的他連日安撫太太情緒，亦與醫院開會周旋，身心俱疲，要求醫院高層交代，還他們公道，亦要求高層就事件致歉。
產前檢查正常 瑪嘉烈：可解剖
瑪嘉烈醫院發言人回應稱，院方對事件深表悲痛，在孕婦留院期間，已為她安排適切的護理。婦產科團隊及病人聯絡主任已於4月17日與孕婦及其家屬會面交代事件，致以深切慰問，並提供所需支援和協助。由於產前檢查顯示胎兒正常，如家屬許可，院方會為胎兒解剖確定死因。院方亦已為孕婦安排覆診，如有需要亦可提前覆診，臨床團隊亦會繼續和孕婦及其家屬溝通。記者林建平
事主 林先生事主 林先生
事主 林先生
院方對事件深表悲痛。院方對事件深表悲痛。
院方對事件深表悲痛。
孕婦見紅入院而胎兒沒有出現異常情況，會安排在產前病房觀察及待產。孕婦見紅入院而胎兒沒有出現異常情況，會安排在產前病房觀察及待產。
孕婦見紅入院而胎兒沒有出現異常情況，會安排在產前病房觀察及待產。
瑪嘉烈醫院交代孕婦胎死腹中時序瑪嘉烈醫院交代孕婦胎死腹中時序
瑪嘉烈醫院交代孕婦胎死腹中時序
孕婦臨盆，如穿羊水後才會被安排到產房分娩。孕婦臨盆，如穿羊水後才會被安排到產房分娩。
孕婦臨盆，如穿羊水後才會被安排到產房分娩。
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