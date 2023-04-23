胎兒夭折 滿腹鬱結 準爸媽控訴瑪嘉烈

質問為何沒及早催生 弄璋之喜頓變生離死別，瑪嘉烈醫院發生待產孕婦胎死腹中慘劇，令原本喜獲麟兒的夫婦滿腹鬱結！懷孕40周臨近預產期的林太，日前因「見紅」而入院，而早已順產兩胎的她被評估為低風險而入住產前病房，入院當晚醫生檢查胎兒心跳仍一切如常，詎料翌日清晨驚覺胎兒停止心跳，嬰兒嘴唇發紫，全身冰冷，已無生命迹象。事件令林太情緒崩潰，終日以淚洗面，丈夫控訴醫院程序官僚死板，質疑瑪嘉烈醫院醫生誤判形勢，未能及時催生，令胎兒不幸夭折，要求醫院交代事件，吸取教訓改善機制，並公開致歉。院方對事件深表悲痛，稱已為孕婦安排適切護理，如家屬許可，會為胎兒解剖確定死因。

獲判斷低風險 入住產前病房 33歲的林太為兩女之母，第三胎成功追仔，懷孕以來產檢正常，胎兒體形適中，家族亦無隱性遺傳病，全家上下滿心期待家庭新成員。她的預產期為4月16日，在4月14日清晨「見紅」，丈夫當日中午將她送往瑪嘉烈醫院待產，林太各項指數均正常，並無高血壓亦不屬高齡產婦，加上她早前順產兩胎，醫生評估後判斷為低風險，安排入住產前病房，着她正式作動，感到非常痛時才通知護士推到產房分娩。

陣痛等作動 無儀器監測胎兒 當晚9時許，醫生為胎兒檢測心跳，證實胎兒一切如常，遂着林太休息，她一直持續感到陣痛，卻未去到「作動」，而羊水亦未穿，故只能在半睡半醒下等待，期間沒有儀器監測胎兒。豈料翌日助產士來聽胎兒心跳時發覺停頓，迅即召喚醫生前來檢查，最終來了5至6名醫生，換了4至5部儀器，均證實胎兒已停止心跳。

要求催生及開刀 遭醫生拒絕 「我陪住太太，一齊睇住個BB出嚟，但佢凍冰冰，冇生理反應，嗰刻我太太崩潰咗，係永遠都唔會好番嘅創傷！」林先生向本報哭訴，質疑醫院程序出錯，醫生錯判形勢而令他們痛失愛兒，太太更終日以淚洗面，一想起BB就喊，傷心到情緒崩潰。他懷疑太太子宮不收縮，胎兒踢不穿羊水而令窒息，當時有醫護亦指太太子宮空間太小，他們曾要求醫生催生及開刀，卻因催生指引必須為滿41周後的胎兒，太太並非高風險產婦，加上屬第三胎而被拒。事後與醫生開會，醫生亦承認沒有為太太檢查及評估其子宮情況，「如果當時醫生幫佢做催生就唔會發生呢件事，佢錯判風險令到我哋個BB走咗！」

林先生指太太晚上在產前病房持續見紅，一直陣痛，惟晚上10時至翌日清晨6時期間，並無人檢查胎兒心跳，只着她感到極度痛楚時才呼叫護士。今次不幸事件後，他極度不願看到下一位受害者，促請醫院檢視既有做法，在孕婦留院期間（包括深夜）加強巡查及檢查胎兒心跳，避免悲劇重演。

承受喪子之痛的他連日安撫太太情緒，亦與醫院開會周旋，身心俱疲，要求醫院高層交代，還他們公道，亦要求高層就事件致歉。

產前檢查正常 瑪嘉烈：可解剖 瑪嘉烈醫院發言人回應稱，院方對事件深表悲痛，在孕婦留院期間，已為她安排適切的護理。婦產科團隊及病人聯絡主任已於4月17日與孕婦及其家屬會面交代事件，致以深切慰問，並提供所需支援和協助。由於產前檢查顯示胎兒正常，如家屬許可，院方會為胎兒解剖確定死因。院方亦已為孕婦安排覆診，如有需要亦可提前覆診，臨床團隊亦會繼續和孕婦及其家屬溝通。記者林建平

事主 林先生 院方對事件深表悲痛。 孕婦見紅入院而胎兒沒有出現異常情況，會安排在產前病房觀察及待產。 瑪嘉烈醫院交代孕婦胎死腹中時序 孕婦臨盆，如穿羊水後才會被安排到產房分娩。