龍七公：睇急症等到死 須重視及糾正

「妙手仁心」是形容醫生救急扶危、拯救病人的生命健康。我們經常在電視劇集中看到急症室醫生爭分奪秒搶救急症病人，轉危為安救活急症病人。但是在現實生活裏，本港需要睇急症的病人，隨時需要輪候8小時才得到醫生作出診治，多年來情況沒有改善，甚至有病人睇急症等到死都沒有人知道，令人感到十分難過和擔憂！

近年來，公立醫院出現病人在急症室「等到死」悲劇，家屬哭訴無醫護監察，屢見不鮮。2021年2月26日，一名患有長期病的63歲男病人到廣華醫院覆診時被轉介到急症室接受檢查，惟醫護人員準備將病人轉送至病房卻未能找到病人，至翌日早上才在等候區發現對方，前後已相隔超過10小時，他當時已經失去知覺及沒有脈搏，經搶救後證實不治。

廣華醫院發言人表示，醫護人員分別在晚上10時半、翌日凌晨近2時準備將他轉送至病房時於等候區呼叫，以及透過廣播系統呼叫病人名字和致電，均未能找到對方。醫護人員最終於清晨近5時才在急症室等候區輪床上發現病人失去知覺及沒有脈搏，但搶救不治。

廣華醫院就事件與病人家屬會面交代事件及致歉，指個案已轉交死因裁判官跟進，會提醒急症室員工加強監察等候入院病人的情況，並向醫院管理局通報事件，及成立調查委員會檢視事件以作出改善建議。

另外，一名剛為人父的五旬港男，前年因為急性肝衰竭入住廣州醫院，其後決定坐救護車回港醫治，當時已經病情危重，在2021年11月29日到達屯門醫院時亦被列為第三類的緊急個案，惟在急症室等候數小時後，最終由親友發現身體已經冰冷及僵硬，其後證實死亡。家屬質疑死者是死於被醫院遺忘，他們提出五大指控，其中長達至少4小時無醫護親身監察死者，無法得知他病情惡化。

在2023年4月16日晚上約11時，一名患有長期病患的58歲女病人，因發燒和咳嗽到急症室求診。相隔12小時後，醫生為病人診斷後，安排她等候作進一步檢查。不過到中午約12時半及1時45分，醫護人員透過廣播系統呼叫女病人名字，但未能找到她。至下午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所內發現病人失去知覺，隨即搶救，病人最終不治。

追究失職醫護人員 「人命關天」，公立醫院出現病人在急症室「等到死」悲劇一單都嫌多！政府當局必須正視及糾正這個嚴重問題，醫院管理局必須向公眾清楚交代其調查委員會檢視急症室「等到死」悲劇後，有沒有作出改善建議？有沒有追究失職的醫護人員？有沒有為醫護人員提供相關的培訓？為甚麼醫護人員仍會犯同一樣的錯誤？如何加派醫護人員駐守急症室？如何減少醫護人員流失？如何引入外國和內地醫護人員到本港支援？