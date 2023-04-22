激濁揚清：除口罩為迎接新變種

台灣本周一起放寬公共交通口罩令，不再強制民眾乘搭公共交通工具時戴口罩。某香港電影導演在網上稱於台北旅行期間截的士，司機得悉他沒口罩，禮貌地搖手後把車駛走。當美國、印度等至少29個國家或地區均錄得新變種個案，有患者出現結膜炎，眼紅、有沙礫感並伴有痕癢感，外遊究竟應不應戴口罩，困擾了許多人。

不少人以為撤銷口罩令等於人類已經戰勝新冠，事實卻告訴世人，名為Arcturus的新冠病毒變種株XBB.1.16正在多地快速傳播。有人或許覺得既已打齊疫苗，反正染疫病況輕微，於是別人除罩，他又除罩，這是又一防疫錯誤認知。香港中文大學醫學院進行一項亞洲最大型的長新冠研究，訪問逾一萬名本港新冠康復者，發現逾70%患者於確診5個月後仍患有最少一種長新冠徵狀，最常見是認知功能和心理徵狀；有12%長新冠患者更出現月經失調、下體疼痛及性功能障礙等生殖系統徵狀，團隊估算若本港有500萬人曾染疫，有高達42萬人受這些問題困擾。

曾中疫之人此刻沒有月經亂、下體痛，表面看似乎已沒有甚麼不除罩的理由，但眼紅、痕癢是否也要一試滋味？當然，之前有專家指存在眼部傳染新冠病毒的風險，有人或死拗「是否要戴面罩出街啊？」然而在掌握確實傳播途徑前，應否最低限度的保護自己？大概只有3歲小孩才答不上來。

諷刺的是，台灣有醫師指民眾仍廣泛戴口罩，原因有三：擔心感染、容貌焦慮、情緒問題。最後一個原因簡直胡扯，所謂「憂鬱、妄想的人可能會更想要持續佩戴口罩」，客觀效果是妖魔化了在熙來攘往之地（如台北）戴口罩者的公德心，這就怪不得肆虐印度的變種病毒「大角星」終於入侵台灣了。