橫眉冷看：國產品牌在發光

中國大國崛起，不是空口說白話，單看汽車市場，就足以讓人信服。國產電動車的品牌，不斷在內地開疆拓土，亮麗的成績表一張緊接着一張，不少外國汽車商看在眼內，只能恨得牙癢癢。

自從上世紀80年代，中國私家車銷量的第一位，就長期由德國福士汽車佔有，這個雄踞近40年的寶座，近日正式失落。今年首季，內地私家車的銷量冠軍，是中國品牌比亞迪，福士汽車只能退位讓賢。所謂「一葉落而知天下秋」，東升西降的現象，體現在汽車市場，是最明顯不過。

近日上海舉辦國際汽車展覽會，中國電動車成為全場焦點。有西方媒體比較今昔之別，發現了一個有趣現象，過去同類型的展覽，主角必然是歐美汽車，平治、寶馬、保時捷以至特斯拉，都會搶盡觀眾眼球。因此，以往中國汽車廠商大多爭取機會，要將自己的新車擺放在外國車展覽位置附近，希望觀眾看完平治、寶馬，也會順道瞧瞧國產貨。如今卻不然，Made in China品牌才是全場的焦點所在，不少外國廠商，但凡見到中國汽車在何處「落戶」，他們便隨之而至，在附近設立攤位，希望享受到展覽場上的「溢外效應」。

昔日是中國車要沾外國車的光，今天是外國車想沾中國車的光，所謂「三十年河東，三十年河西」，以此觀之，可以信焉。

國產車不但在內地站穩腳跟，近年更東征西討，開拓各地市場。遠的不說，單計香港，今年一月份私家車銷量冠軍正是中國品牌比亞迪，就連美國的特斯拉，也要退居次席。中國車的銷量竟然能夠位列第一，依筆者記憶所及，該是香港歷史上的頭一遭吧。